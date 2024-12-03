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В Новокубанском районе семь зданий стали объектами культурного наследия

В станице Бесскорбной Новокубанского района семь зданий получили статус объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В перечень объектов с новым статусом вошли: больница, Кубанская учительская семинария, магазин купца Мухина, дом помещицы Антибековой, здание мельницы и два жилых дома.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, старинные здания представляют собой важные элементы градостроительной среды и отражают исторический облик станицы. По его словам, эти объекты играют ключевую роль в сохранении памяти о прошлом и передаче культурного наследия будущим поколениям, а также становятся символами идентичности региона.

Учительская семинария, построенная в начале 19-го века в стиле эклектики, изначально включала спортивный и актовый залы, а также библиотеку. В 1920 году учреждение преобразовали в трехлетние педагогические курсы, позже — в техникум. С 1930-х годов в здании работает школа.

Историко-культурная экспертиза объектов проведена по заказу управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Фил Златов

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