Владимир Путин определил новый курс на развитие спорта в стране. По итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта глава государства дал сразу несколько поручений, которые должны изменить ситуацию в отрасли. Об итогах совещания — спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В первую очередь, конечно, бросилось в глаза создание очередной структуры — некоего национального центра спорта, за государственный счет, разумеется. При этом финансирование этой новой структуры начнется уже с января 2025-го. О каких суммах идет речь, пока неизвестно, но рискну предположить, что они будут немалыми, дело-то ведь важное. Предполагается, что центр станет заниматься аналитикой и научно-методическим обеспечением подготовки сборных.

Даже представить сложно, как без этого российские спортсмены раньше побеждали на крупных международных турнирах. Получается, недостаточно федерации занимались этой темой. Другие спортивные госструктуры, коих немало, тоже, видимо, не дотягивали. Теперь уж бюджетные деньги будут потрачены как надо, после чего, конечно же, россияне снова начнут побеждать при условии, что смогут добраться до международных турниров. Правда, чиновники постоянно уверяют, что они над этим работают, так что остается только верить и ждать. Не могут же все многочисленные спортивные организации вместе с новым центром и немалыми бюджетами с такой задачей не справиться.

Правда, по мнению Владимира Путина, многое еще нужно уточнить, в частности, права и обязанности спортивных федераций. Видимо, за пару десятков лет с этим не разобрались. Но самое главное требование — это повышение эффективности и прозрачности деятельности этих структур. А то в последнее время с прозрачностью, особенно в части финансовых потоков, большие проблемы.

Кроме того, президент приказал еще и центр спортивной медицины создать, и даже налоги для собственников спортивных сооружений снизить. А уж регионы вообще ждут сплошные новации. Чиновники должны запустить программу «Земский тренер», по которой наставникам, видимо, будут платить от души, а возможность для детей бесплатно заниматься плаванием точно оценят многие родители. Деньги на весь этот банкет найдутся без труда, не просто же так букмекеры готовятся к серьезным отчислениям.

Кстати, полномочия нового министра спорта Михаила Дегтярева будут расширены. Как написано в документах, для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта. И, честно говоря, нет сомнений, что после этого он наверняка придумает немало прекрасных, а главное дорогостоящих инноваций, которые сделают российский спорт еще лучше.

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