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Многокилометровые пробки парализовали движение в Сочи

К вечеру 3 декабря в Сочи образовались большие заторы на трассах из-за двух происшествий. Дорожную ситуацию отображает сервис «Яндекс Карты».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На трассе А-147 в районе Дагомыса случилось ДТП с опрокидыванием грузовика, что заблокировало проезд. Водители вынуждены двигаться в реверсивном режиме.

Также сложности возникли на том же участке трассы, рядом с развилкой Дублера и Курортного проспекта, где проводятся дорожные работы. Участок федеральной дороги временно сузили до двух полос.

Нурий Бзасежев

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