Многокилометровые пробки парализовали движение в Сочи

К вечеру 3 декабря в Сочи образовались большие заторы на трассах из-за двух происшествий. Дорожную ситуацию отображает сервис «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На трассе А-147 в районе Дагомыса случилось ДТП с опрокидыванием грузовика, что заблокировало проезд. Водители вынуждены двигаться в реверсивном режиме.

Также сложности возникли на том же участке трассы, рядом с развилкой Дублера и Курортного проспекта, где проводятся дорожные работы. Участок федеральной дороги временно сузили до двух полос.

Нурий Бзасежев