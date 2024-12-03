Житель Ростовской области получил два года условно за смертельную аварию

Морозовский районный суд приговорил Андрея Чеботарева к двум годам лишения свободы условно за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

27 июня прошлого года Андрей Чеботарев ехал на «КамАЗе» по автодороге от Каменск-Шахтинского в сторону Волгограда и превысил допустимую скорость движения. Вследствие этого он допустил столкновение с попутным автомобилем, водитель которого погиб.

Суд лишил Чеботарева права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

Ева Китаева