Дело экс-редактора батайской газеты «Вперед» поступило в Ростовский облсуд

В Ростовский областной суд поступило для рассмотрения в апелляционном порядке дело бывшего главного редактора батайской городской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой и бывшего бухгалтера издания Екатерины Аваковой. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Елены Пивоваровой Фото: из личного архива Елены Пивоваровой

Как указано в картотеке, первое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор осужденных назначено на 19 декабря.

В июне Батайский городской суд признал Елену Пивоварову и Екатерину Авакову виновными в мошенничестве и растрате (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Елене Пивоваровой было назначено четыре года шесть месяцев колонии общего режима, Екатерине Аваковой — четыре года.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год главный редактор в отчетных документах завышала сведения о тираже газеты для увеличения субсидий. Следователи оценили причиненный ущерб в 1,9 млн руб.

Защита осужденных не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционные жалобы, они будут рассмотрены в Ростовском областном суде.

Кристина Федичкина