Бизнесмен Евгений Дегтярев занял место Василия Голубева в донском парламенте

Вакантный депутатский мандат Законодательного собрания Ростовской области передали предпринимателю Евгению Дегтяреву. Как сообщает пресс-служба регионального Избиркома, место в парламенте освободилось после ухода экс-губернатора Василия Голубева, ставшего сенатором.

Господин Дегтярев уже избирался в ЗСРО от партии «Единая Россия» в 2018 и 2023 годах. В последний раз он отказался от мандата после выборов.

Василий Голубев досрочно покинул губернаторское кресло в начале ноября в связи с переходом на новую должность, о которой к тому времени не было известно. Позже экс-глава региона получил место в донском парламенте. Уже в конце месяца, после досрочного сложения полномочий сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой, депутаты назначили Василия Голубева на ее место в Совет Федерации.

Дмитрий Ковалевский