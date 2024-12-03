Чиновников оштрафовали за нарушения в системе ЧС Тихорецкого района

Тихорецкая межрайонная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе отдела ГО и ЧС Тихорецкого района. В числе проблем — неукомплектованный материальный резерв, отсутствие генераторов и невыполнение решений комиссий по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, установленные факты ставили под угрозу выполнение полномочий в условиях чрезвычайных ситуаций. На основании этого были объявлены два предостережения о недопустимости нарушений, а также внесено представление главе района, по результатам которого нарушения устранили.

К административной ответственности привлекли двух должностных лиц по ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) и 20.6 КоАП РФ (невыполнение правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Их оштрафовали на 10 тыс. руб.

Фил Златов