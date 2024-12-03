На Кубани в ДТП погиб водитель легковушки из-за наезда на ограждение

В Тихорецком районе утром 3 декабря произошло смертельное ДТП на федеральной автодороге «Кавказ». Авария случилась около 8:20 на 72-м километре трассы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 30-летний водитель «ВАЗ 2110» двигался со стороны Кропоткина в направлении Тихорецка. Он не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила расположения автомобиля и допустил наезд на дорожное ограждение, что привело к опрокидыванию легковушки.

В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Фил Златов