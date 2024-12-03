Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты облдумы увеличили расходы бюджета на трудоустройство подростков

Расходы бюджета Ярославской области на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних в 2025 году году будут увеличены. Соответствующую поправку в проект закона о бюджете внесли депутаты областной думы. Сегодня вопрос рассмотрели и поддержали депутаты профильного комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости. В 2025 году субсидия на эти цели составит более 3,6 млн рублей.

Заседание комитета

Заседание комитета

Фото: Ярославская областная дума

Заседание комитета

Фото: Ярославская областная дума

«Мы каждый год предлагаем увеличить расходы бюджета на это направление. Потому как каждый год число детей, которые хотели бы подработать летом, только растет. И это очень хорошо. Во-первых, дети заняты, во-вторых, какую-то денежку получают за свою работу»,— сказала председатель комитета Лариса Ушакова.

Также по предложению депутатов будут приобретены автомобили для нескольких специализированных медицинских учреждений: Туношенского пансионата ветеранов войны и труда, Фрунзенского комплексного центра социального обслуживания населения, Норского геронтопсихиатрического центра и Бурмакинского психоневрологического интерната.

«Выплаты на приобретение автотранспорта для специализированных учреждений, для инвалидов выросли в два раза. Это хорошо, но мы понимаем: этого все равно недостаточно. Все социальные центры нуждаются в транспорте очень. Он занят всегда. Будем работать дальше»,— добавила Лариса Ушакова.

По словам Ларисы Ушаковой, социальные расходы бюджета в 2025 году вырастут. Различные льготы и выплаты получат около 500 тыс. жителей области.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...