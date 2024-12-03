Депутаты облдумы увеличили расходы бюджета на трудоустройство подростков

Расходы бюджета Ярославской области на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних в 2025 году году будут увеличены. Соответствующую поправку в проект закона о бюджете внесли депутаты областной думы. Сегодня вопрос рассмотрели и поддержали депутаты профильного комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости. В 2025 году субсидия на эти цели составит более 3,6 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание комитета

Фото: Ярославская областная дума Заседание комитета

Фото: Ярославская областная дума

«Мы каждый год предлагаем увеличить расходы бюджета на это направление. Потому как каждый год число детей, которые хотели бы подработать летом, только растет. И это очень хорошо. Во-первых, дети заняты, во-вторых, какую-то денежку получают за свою работу»,— сказала председатель комитета Лариса Ушакова.

Также по предложению депутатов будут приобретены автомобили для нескольких специализированных медицинских учреждений: Туношенского пансионата ветеранов войны и труда, Фрунзенского комплексного центра социального обслуживания населения, Норского геронтопсихиатрического центра и Бурмакинского психоневрологического интерната.

«Выплаты на приобретение автотранспорта для специализированных учреждений, для инвалидов выросли в два раза. Это хорошо, но мы понимаем: этого все равно недостаточно. Все социальные центры нуждаются в транспорте очень. Он занят всегда. Будем работать дальше»,— добавила Лариса Ушакова.

По словам Ларисы Ушаковой, социальные расходы бюджета в 2025 году вырастут. Различные льготы и выплаты получат около 500 тыс. жителей области.

Антон Голицын