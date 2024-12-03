В донских органах местного самоуправления выявили 92 коррупционных нарушения

Проверка деятельности почти сотни местных депутатов и глав администраций Ростовской области выявила 92 нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом на заседании областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции отчитался министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в регионе Олег Жеухин — его слова приводит пресс-служба донского правительства.

В органы местного самоуправления направили заявления о принятии мер ответственности к 70 нарушителям, чьи проступки посчитали несущественными. Наиболее важные материалы проверок в отношении 29 лиц — рассмотрели на заседании президиума комиссии. В чем именно проявились нарушения закона в сообщении не уточняется.

На том же заседании представители донской прокуратуры и министерства договорились о разработке плана совместной работы по профилактике коррупции на местах.

Дмитрий Ковалевский