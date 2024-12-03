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Финал Кубка России по волейболу у женщин пройдет в Казани

В Казани 29 декабря пройдет финал Кубка России по женскому волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Финал соревнований пройдет между казанским клубом «Динамо-Ак Барс» и командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Волейболистки из Казани впервые с 2021 г. сыграют в финальном матче Кубка России. Казанский клуб выигрывал эти соревнования 7 раз.

В прошлом сезоне «Ленинградка» проиграла в финале Кубка России московскому «Динамо».

Диана Соловьёва

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