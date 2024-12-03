В Екатеринбурге зарплаты механизаторам повысили до 73 тысяч рублей

В районных дорожно-эксплуатационных управлениях (ДЭУ) Екатеринбурга повысили зарплаты специалистов, благодаря чему удалось снизить дефицит кадров на 3% — до 23,2%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ДЭУ Екатеринбурга требуются еще 48 водителей, 112 механизаторов и 52 дорожных рабочих.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В ДЭУ Екатеринбурга требуются еще 48 водителей, 112 механизаторов и 52 дорожных рабочих.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным администрации, за последние две недели ноября в ДЭУ устроились 38 работников. В частности, этому способствовало повышение зарплат сотрудникам, отметили в пресс-службе мэрии. Зарплаты выросли у таких специалистов, как механизаторы (до 73 тыс. руб.), водители (до 60 тыс. руб.), дорожные рабочие (до 48 тыс. руб.).

Впрочем, добавили в мэрии Екатеринбурга, в ДЭУ требуются еще 48 водителей, 112 механизаторов и 52 дорожных рабочих.

Анастасия Таначева