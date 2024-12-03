Погрузка на Южно-Уральской железной дороге сократилась на 11%

За 11 месяцев 2024 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 58,4 млн т. Это на 11,1% меньше, чем было в январе-ноябре прошлого года. Грузооборот сократился на 12% и составил 145,5 млрд тарифных тонно-км, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Погрузка на ЮУЖД в ноябре снизилась почти на 15% год к году и составила 5,6 млн т. Грузооборот за ноябрь сократился на 8,7%, до 13,4 млрд тарифных тонно-км.

По итогам 11 месяцев снизилась погрузка строительных грузов — на 19,6%, до 18,4 млн т, кокса — на 16,8% (494,4 тыс. т), черных металлов — на 7,4% (13,6 млн т), нефти и нефтепродуктов —на 6,8% (9,2 млн т), химикатов и соды — на 1,4% (2,1 млн т). При этом почти на 20% выросла погрузка зерна (2,2 млн т), на 5,5% — химических и минеральных удобрений, на 2,5% — цемента, на 2% — промышленного сырья и формовочных материалов.