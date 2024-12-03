В Самарской области нефтевоз улетел в кювет

Сегодня, 3 декабря, на 1 километре автодороги Борма — Кошки — Погрузная в Елховском районе Самарской области произошло ДТП. Нефтевоз Sitrak съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Информация о происшествии поступила диспетчеру пожарно-спасательной части № 137 в 8:47 (MSK+1). На место вызова были направлены отделение дежурного караула пожарно-спасательной части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошел разлив нефти на площади 8 кв. м.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные отключили аккумуляторные батареи, провели боевое развертывание с подачей 1 ствола Г-600. О пострадавших ничего не сообщается.

Алексей Алексеев