В Чапаевске возбудили уголовное дело из-за обрушения потолка на трех школьниц

Следственный отдел по Чапаевску возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во вторник, 3 декабря, в одной из школ Чапаевска на трех учениц упали подвесные потолочные панели. В результате учащиеся были госпитализированы с телесными повреждениями.

В ходе расследования допросят должностные лица образовательного учреждения и рабочих, осуществлявших ремонтные работы помещения, где произошло обрушение. Также будет истребована вся необходимая документация, установлена степень тяжести полученных детьми травм, выполнены иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре Самарской области сообщают, что надзорное ведомство Чапаевска проводит проверку по факту падения конструкций подвесного потолка в ГБОУ «Центр образования». По итогам проверки «будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в образовательной организации, приняты меры прокурорского реагирования».

Ранее глава Чапаевска Александр Кузнецов сообщил, что в школе провели капитальный ремонт в прошлом году. По его словам, нужно «тщательно разобраться» в произошедшем.

Руфия Кутляева