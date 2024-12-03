Трое школьниц госпитализированы после обрушения потолка в чапаевской школе

В школе в пос. Нагорный в Чапаевске обрушился потолок в женском туалете. Об этом сообщил глава Чапаевска Александр Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет. Девочкам оказана первая медицинская помощь, они направлены в лечебное учреждение для прохождения обследования»,— сообщил чиновник во «ВКонтакте».

В прошлом году в школе провели капитальный ремонт. Александр Кузнецов отметил, что нужно «тщательно разобраться» в произошедшем.

«По моему поручению проходит обследование потолков в других помещениях. Вызван подрядчик, проводивший работы, организация, осуществлявшая строительный контроль»,— добавил глава города.

Сабрина Самедова