Трое школьниц госпитализированы после обрушения потолка в чапаевской школе
В школе в пос. Нагорный в Чапаевске обрушился потолок в женском туалете. Об этом сообщил глава Чапаевска Александр Кузнецов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет. Девочкам оказана первая медицинская помощь, они направлены в лечебное учреждение для прохождения обследования»,— сообщил чиновник во «ВКонтакте».
В прошлом году в школе провели капитальный ремонт. Александр Кузнецов отметил, что нужно «тщательно разобраться» в произошедшем.
«По моему поручению проходит обследование потолков в других помещениях. Вызван подрядчик, проводивший работы, организация, осуществлявшая строительный контроль»,— добавил глава города.