Суд подтвердил незаконность строительства частного кладбища под Челябинском

Суд кассационной инстанции подтвердил незаконность концессионного соглашения на содержание и строительство кладбища в поселке Саргазы Сосновского района. Соответствующий договор администрация сельского поселения заключила с ООО «Пантеон», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура установила, что концессионное соглашение было заключено в 2021 году. Подрядчику предоставили для эксплуатации 11 земельных участков площадью 28,6 га. Однако по законодательству кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления, работы по их обслуживанию можно делегировать подрядчику только с помощью госзакупки.

К администрации был подан иск о возвращении земельных участков муниципалитету. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования прокуратуры. Однако администрация сельского поселения подала апелляционную жалобу. Чиновники пытались доказать, что общественное кладбище может быть отнесено к коммунальной инфраструктуре и передано по концессионному соглашению. Суд не удовлетворил жалобу администрации. Кассация также согласилась с позицией прокуратуры. Земельные участки возвращены муниципалитету.

Виталина Ярховска