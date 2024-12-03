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В Самаре расследуют нападение подростков с перцовым баллончиком на школьника

Возбуждено уголовное дело по факту нападения подростков с перцовым баллончиком на школьника в Самаре. Преступление квалифицировано как хулиганство группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о происшествии появилась в интернете. Авторы публикаций сообщают, что несовершеннолетние встретили на улице в Кировском районе города знакомого, с которым у них уже был конфликт, и поссорились с ним, а затем распылили ему в лицо аэрозоль из перцового баллончика.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов

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