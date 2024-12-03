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К концу года в Сочи ожидают рекордные 8 млн туристов

В пиковые дни аэропорт Сочи принимает до 64 тыс. пассажиров в сутки. На курорте по итогу года ожидают рекордные 8 млн туристов, рассказал глава города Андрей Прошунин на заседании российского состава рабочей группы СМИ форума «Питерский диалог», пишет «"КП"-Кубань».

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

Господин Прошунин отметил, что сочинский аэропорт выполняет функции четырех международных аэродромов Краснодарского края. Аэропорты Геленджика, Краснодара и Анапы закрыты из соображений безопасности, что привело к перенаправлению всего пассажирского потока в Сочи.

По данным Международного аэропорта Сочи, за лето воздушная гавань обслужила 5,2 млн человек. Господин Прошунин отметил, что с началом горнолыжного сезона в начале декабря ожидается новый всплеск туристов. Мэр прогнозирует, что в этом году Сочи примет рекордные 8 млн туристов, в то время как в прошлом году город посетили 7,6 млн отдыхающих.

«Для нас всегда большая честь приветствовать экспертов и профессионалов такого высокого уровня. Будем способствовать дальнейшему развитию Сочи в том числе как одного из центров деловой активности нашей страны»,— отметил в своем Telegram-канале мэр, комментируя проведение форума.

Вячеслав Рыжков

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