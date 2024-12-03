На церковь с 1000-рублевой купюры выделили миллиард

На реставрацию ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, которая изображена на 1000-рублевой купюре, из федерального бюджета выделили 973 млн руб., сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Иоанна Предтечи

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Церковь Иоанна Предтечи

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Еще 413 млн руб. пойдет на работы по сохранению церкви Петра и Павла в Петропавловском парке. Федеральные средства заложены в поправках губернатора ко второму чтению бюджета региона на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Как сообщила на заседании комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи замминистра финансов Инга Архипова, работы будут идти в течение трех лет.

В частности, в проекте регионального бюджета на оба храма в 2025 году предусматривается 282 млн руб., в 2026 — 548 млн руб., в 2027 — 555 млн руб. Еще 6 млн руб. выделено на прохождение госэкспертизы проектов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект первого этапа реставрации церкви Иоанна Предтечи предусматривает покраску глав, ремонт крыши, реставрацию позолоты подзоров, кирпичной кладки, белокаменных элементов, живописи на фронтонах крылец и ряд других работ. Проект был выполнен за счет регионального бюджета, после чего власти подали заявку на федеральное финансирование.