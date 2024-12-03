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Щедрый вторник с банком Уралсиб

3 декабря отмечается всемирная инициатива «Щедрый вторник» — масштабный социальный проект, приуроченный к Международному дню благотворительности. Этот день ежегодно проходит более чем в ста странах, в том числе и в России. Цель этой акции — не только собрать пожертвования, но и привлечь внимание к благотворительному движению самых широких слоев нашего общества.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Присоединяйтесь к акции вместе с банком Уралсиб! С помощью нашего мобильного приложения или через Уралсиб Онлайн вы можете легко и быстро совершить пожертвование в пользу трех благотворительных фондов Уфы – «Потерь нет», «Мархамат» и «Уфимский хоспис».

Чтобы совершить пожертвование, необходимо перейти во вкладку «Благотворительность» в разделе «Платежи» и выбрать фонд. Вы можете внести любую сумму, которая Вам по силам. Даже небольшое пожертвование может иметь огромное значение!

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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