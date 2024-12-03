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Часть Миллеровского района оказалась в карантине из-за бешенства

На сайте правовой информации опубликовано распоряжение губернатора Ростовской области об установлении карантина на отдельных территориях Миллеровского района.

Как следует из документа, ограничительные меры установлены на территории Дегтяревского сельского поселения, в том числе в охотничьем угодье «Дегтяревское».

Карантин введен в связи с выявлением заражения бешенством у барсука для недопущения распространения опасного заболевания.

Карантин предполагает ограничение на ввоз и вывоз животных, а также продуктов животноводства на неблагополучной территории.

Вадим Водолазов

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