Часть Миллеровского района оказалась в карантине из-за бешенства

На сайте правовой информации опубликовано распоряжение губернатора Ростовской области об установлении карантина на отдельных территориях Миллеровского района.

Как следует из документа, ограничительные меры установлены на территории Дегтяревского сельского поселения, в том числе в охотничьем угодье «Дегтяревское».

Карантин введен в связи с выявлением заражения бешенством у барсука для недопущения распространения опасного заболевания.

Карантин предполагает ограничение на ввоз и вывоз животных, а также продуктов животноводства на неблагополучной территории.

Вадим Водолазов