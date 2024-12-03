Агрохолдинг «СТЕПЬ» представил собственный логистический софт

Новое программное обеспечение, предназначенное для оптимизации логистических процессов в сельском хозяйстве и сфере товаров с коротким сроком годности, представил на рынке Агрохолдинг «СТЕПЬ». Этот софт способен сократить затраты на логистику на 20% и снизить трудозатраты сотрудников на 30%. Объем инвестиций в проект не уточняется.

«Нужно не только следовать трендам, но и создавать их. Внедрение передовых технологий и пересмотр устоявшихся методов — необходимое условие для развития нашей компании»,— отметил генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

Программа включает функции CRM и широкий спектр инструментов, таких как автоматизация документооборота, анализ рынка перевозок и мониторинг цен. Эти функции делают процесс выбора перевозчиков более прозрачным, что позволяет компаниям оперативно адаптироваться к изменениям цен и эффективно организовывать сотрудничество с транспортными партнерами.

Особенностью нового программного обеспечения является его адаптация к сложностям фреш-логистики, которая особенно важна для товаров с коротким сроком годности, таких как молочная продукция, фрукты и кондитерские изделия. Решение подходит не только для сельхозперевозок, но и для других сфер логистики, где требуется высокая скорость и точность работы.

Система прошла всестороннее тестирование и была внедрена на практике. Она также демонстрирует возможность значительного повышения эффективности взаимодействия между подразделениями компании за счет централизованного подхода к управлению логистикой.

В условиях роста затрат на агрологистику, который за последние пять лет удвоился, бизнес активно ищет пути оптимизации. Это программное обеспечение является одним из примеров использования цифровых технологий для снижения расходов и повышения конкурентоспособности.