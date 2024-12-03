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В свердловском онкодиспансере новым главврачом назначен Евгений Киселев

В Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД) новым главным врачом назначен Евгений Киселев, который до этого работал заместителем главврача Бориса Мейлаха по медицинской части. Информация о новой должности господина Киселева появилась на сайте СООДа.

В Свердловском онкодиспансере новым главным врачом назначен Евгений Киселев после отстраненного от работы Бориса Мейлахи

В Свердловском онкодиспансере новым главным врачом назначен Евгений Киселев после отстраненного от работы Бориса Мейлахи

Фото: сайт Свердловского областного онкодиспансера

В Свердловском онкодиспансере новым главным врачом назначен Евгений Киселев после отстраненного от работы Бориса Мейлахи

Фото: сайт Свердловского областного онкодиспансера

Напомним, в июле 2024 года стало известно, что главврач Свердловского онкодиспансера Борис Мейлах покидает свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев. Господин Мейлах стал главврачом онкоцентра в 2022 году. Ранее он возглавлял ряд медучреждений Свердловской области. В 2023 году Бориса Мейлаха перевели на работу в больницу Каменска-Уральского. Причиной данного решения якобы стали «нарушения в финансовом плане», которые выявились в ходе проверок онкоцентра.

Анастасия Таначева

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