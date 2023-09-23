В Екатеринбурге сменят главврачей онкоцентра и больницы №6

В Екатеринбурге сменят руководителей Свердловского областного онкологического диспансера и ГБ №6. Об этом со ссылкой на источники пишет Е1.ru.

По данным издания, главврача онкоцентра Бориса Мейлаха переводят на работу в больницу Каменска-Уральского. Причиной данного решения якобы стали «нарушения в финансовом плане», которые выявились в ходе проверок онкоцентра.

Главный врач больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев же возглавит ГБ №6. Нынешний руководитель медучреждения Александр Степанов якобы выйдет на пенсию.

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