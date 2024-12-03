Водителя маршрутки, из которой выпали дети в Краснодаре, отстранили от работы
Водителя краснодарского автобуса №66, из которого выпали школьники, отстранили от работы на семь дней. Он привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Сотрудниками полиции установлено, что входная дверь маршрутки открылась после того, как дети нажали на аварийную кнопку. Это является нарушением с их стороны ПДД РФ.
В отношении 55-летнего водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) с наложением штрафа в размере 500 руб.
В соцсетях распространилась информация о том, что 2 декабря водитель одной из маршруток в Краснодаре якобы не закрыл дверь. Из-за этого из транспорта выпали четыре ребенка.
Сотрудники полиции Краснодара рекомендуют родителям регулярно объяснять детям правила дорожного движения как на проезжей части, так и в салонах транспортных средств.