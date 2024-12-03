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Коммерсантъ FM
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Инфляция в Турции замедлилась до минимума с июня 2023 года — 47,09%

Рост цен в Турции ослабевает шестой месяц подряд. Инфляция замедлилась с 48,58% в годовом выражении в октябре до 47,09% в ноябре, передает Anadolu.

Потребительские цены увеличились на 2,24% к октябрю — это минимальный показатель за пять месяцев. Цены производителей увеличились на 29,47% — это самое низкое значение с февраля 2021 года. Самый большой рост цен зафиксирован в сфере образования — 92,49% в годовом выражении. Жилье подорожало на 74,75%, услуги в отелях, кафе и ресторанах — на 59,38%.

Центробанк Турции с марта удерживает ключевую ставку на уровне 50%. В ноябре регулятор восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на этом уровне. ЦБ намерен проводить жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не зафиксирует «существенного и устойчивого» снижения базовой инфляции.

О попытках удержать инфляцию в Турции — в материале «Ъ» «Турецкий ЦБ стоит на своем».

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