В ГД пояснили, как производство нелегального алкоголя будут вычислять из космоса

С 3 декабря в РФ контролирующие органы для выявления недобросовестных производителей контрафактного алкоголя смогут применять данные из космоса. С помощью дистанционного зондирования Земли можно будет отследить колебания уровня выброса теплового излучения от здания, наличие дыма, а также передвижение железнодорожного и грузового транспорта рядом со зданиями. Нововведения «Парламентской газете» прокомментировал депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Помимо реальной угрозы жизни и здоровью людей, господин Алтухов называет проблемой неполучение в федеральный бюджет большого объема денег от недобросовестных производителей алкоголя. В связи с этим в Госдуме решили ужесточить контроль за производством и оборотом медицинских и технических спиртов. Также политики пересматривают правила лицензирования и торговли алкоголем.

Сергей Алтухов отметил, что подозрительные транспортные потоки и тепловые выбросы являются косвенными признаками подпольного производства. Именно поэтому, по его словам, контролирующим органам нужно обратить на них внимание. Позже депутаты планируют тщательно отслеживать, насколько действенными будут все принятые Госдумой меры, направленные на ограничение производства паленого алкоголя, говорит парламентарий.

Татьяна Ручкина