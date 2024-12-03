Турагентство из Петербурга купило Дом Трефолева в Ярославле

В Ярославле новым владельцем объекта культурного наследия на Трефолева, 12 стало ООО «Зебра». Соответствующая информация размещена на torgi.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Дом Трефолева мэрия пыталась неоднократно продать, а потом — сдать в аренду социально-ориентированным НКО на 49 лет за 2,3 млн руб. в год, но желающих не нашлось. По итогам аукциона здание было продано ООО «Зебра». Стоимость объекта составила 16,1 млн руб.

ООО «Зебра» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и занимается деятельностью туристических агентств. Глава КУМИ Денис Пуговишников сообщил, что новый владелец объекта предоставил график проведения работ по приспособлению объекта к современному использованию.

«Мы взяли его на контроль, будем смотреть и взаимодействовать с ним»,— сказал господин Пуговишников.

Алла Чижова