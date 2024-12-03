Осенью челябинцы чаще всего откликались на вакансии для разнорабочих

Осенью 2024 года 6,5% всех откликов от челябинцев приходились на вакансии разнорабочих. Это специальность пользуется самым большим спросом среди соискателей, сообщает «Авито Работа».

На втором и третьем месте по количеству откликов в сентябре-ноябре находятся профессии курьера (5,4% всех откликов) и упаковщика (4,8%). Как отмечают в пресс-службе «Авито Работы», интерес к данным специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к исполнению обязанностей и конкурентным уровнем оплаты труда. Кроме того, у многих работодателей есть программы обучения на месте.

Топ-3 самых востребованных профессий среди компаний совпал с рейтингом самых популярных вакансий среди соискателей. Так, доля предложений для разнорабочих осенью текущего года составила 5,8%, для курьеров — 5,7%, для упаковщиков — 2,9%. Новым сотрудникам работодатели в среднем предлагают 65,9 тыс. руб., 121,5 тыс. руб. и 65,1 тыс. руб. соответственно.

Виталина Ярховска