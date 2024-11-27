В Екатеринбурге на аукцион выставят глобус с автографом Хабенского и атлас мира

В Екатеринбурге на аукционе «Екатерининская ассамблея» представит антикварный атлас мира, глобус с автографом актера Константина Хабенского и произведение камнерезного искусства, сообщили в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба СОСПП Фото: Пресс-служба СОСПП Фото: Пресс-служба СОСПП Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба СОСПП Фото: Пресс-служба СОСПП Фото: Пресс-служба СОСПП

Гендиректор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев и директор «Фонда семьи Шмотьевых» Александр Шмотьев выставили на торги скульптуру «Материнство» высотой 105 см, сделанную из полимерного пластика, габбро и акрила. Изваяние изображает молодую женщину с младенцем на руках и двумя детьми рядом, оно передает ценности любви, заботы и материнства.

Благотворительный фонд «Русфонд» в качестве лота передал антикварный атлас всеобщей географии Andree's Allgemeiner Handatlas под редакцией Р. Адлера, изданный в 1912 году. Этот атлас публиковался с 1881 по 1937 годы, в общей сложности вышло девять изданий, он стал основой для последующих атласов. Подготовил издание географ Рихард Андре, в честь которого атлас и был назван. На аукционе представлено пятое издание серии, выпущенное в Германии.

Актер Константин Хабенский передал на аукцион реквизит фильма «Географ глобус пропил» с его участием. В лоте представлены диплом выпускника Уральского государственного университета и трудовая книжка учителя Виктора Служкина, фляга, с которой географ вместе с учениками ходил в поход, а также глобус с автографом самого актера.

Ранее на аукцион «Екатерининской ассамблеи» выставили картину Миши Брусиловского «Злой кот», реквизит из фильма «Вызов» и первое полное собрание сочинений Владимира Короленко, изданное в 1914 году. Екатерининская Ассамблея — ежегодное благотворительное мероприятие, которое проводится с 2011 года по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. За все время проведения собрано почти 500 млн руб. на реализацию социальных проектов, в 2022 году — 108,5 млн руб.

Анна Капустина