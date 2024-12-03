Суд арестовал еще семь задержанных при рейде в ночном клубе Arma

Лефортовский суд Москвы назначил административные аресты еще семи посетителям ночного клуба Arma (бывший Mutabor). Их обвинили в хулиганстве. Они были задержаны по итогам рейда, проведенного МВД в ночных клубах столицы на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @tattiat Фото: @tattiat

Согласно постановлению Лефортовского суда, административные аресты назначены Шумбасову И. А., Самохвалову И. С., Матвееву Е. А., Филимонову В. А., Королевой Е. Д., Хайруллину М. К. и Кулле В. Они признаны виновными в правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Суд установил, что правонарушение, совершенное указанными гражданами, выражалось в «явном неуважении к обществу, сопровождавшемся нецензурной бранью в общественном месте». Таким образом, всего к административной ответственности по итогам проведенного правоохранительными органами рейда привлечены 12 посетителей ночного клуба. Еще пять человек были арестованы вчера, 2 декабря.

Ночью 30 ноября полицейские вместе с сотрудниками ФСБ провели рейды как минимум по трем московским клубам: Arma (бывший Mutabor), Mono и Inferno Night. На распространенных в соцсетях видео посетители Arma сидели на корточках, кто-то лежал лицом в пол. Официально МВД объяснило только один рейд из трех — в клубе Inferno Night. Там искали пропаганду ЛГБТ (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Подробности — в материале «Ъ FM» «Полиция прошлась по клубам».