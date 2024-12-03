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Владимир Путин объявил благодарность двум работникам миасского автозавода

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность двум работникам АО «Автомобильный завод “Урал”» (Миасс, Челябинская область) «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующее распоряжение главы государства «О поощрении» опубликовано на портале правовой информации.

Благодарность президента России получили водитель погрузчика дирекции автозавода по логистике Азамат Башаров и бригадир группы ремонтного центра технической дирекции АЗ «Урал» Дмитрий Чертыков.

Кроме того, глава государства поощрил «за трудовые успехи» двух топ-менеджеров ЗАО «Курганстальмост». Исполнительный директор Сергей Парышев награжден почетной грамотой, заместителю технического директора по производству Алексею Мосину объявлена благодарность президента.

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