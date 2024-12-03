В Екатеринбурге второй год подряд отменили новогодний салют

В Екатеринбурге решили не проводить новогодний салют второй год подряд. Такое решение было принято оргкомитетом, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мэрии решили не устраивать новогодний салют второй раз подряд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В мэрии решили не устраивать новогодний салют второй раз подряд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В прошлом году глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что, «учитывая ситуацию проведения специальной военной операции, было бы излишним устраивать пышные фейерверки за счет бюджета». По его словам, бюджетные расходы планировалось направить на поддержку семей, детей мобилизованных и подарки ветеранам.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Исторический сквер в Екатеринбурге перекрыли для строительства там ледового городка. Его решили перенести с площади 1905 года, чтобы организовать там каток. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов. В конце прошлой недели каток на площади 1905 года должны были начать заливать.

Анастасия Таначева