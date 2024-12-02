Из центра Ростова на Левый берег запустят второй автобус

В Ростове на маршрут №39 с 1 декабря вышел второй автобус. Таким образом, время ожидания транспорта для жильцов нового ЖК «Левобережный» сократилось со 110 минут до получаса — сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Маршрут общественного транспорта связывает Центральный рынок и жилой комплекс на левом берегу Дона и пока остается единственным способом добраться из «Левобережного» в город. Теперь первые машины отправляются от базы отдыха «Автомобилист» в 6:30 утра, последний автобус уходит из центра города в 19:50.

Дмитрий Ковалевский