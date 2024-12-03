Уфимский Дворец борьбы потратит 55 млн рублей на покупку светодиодных экранов

Екатеринбургское ООО «Лед комплектация» поставит для нужд уфимского Дворца борьбы два российских светодиодных экрана и китайский видеопроцессор за 55 млн руб. Средства выделит республиканский бюджет. Начальная цена договора составляла 99,9 млн руб., следует из проекта контракта, опубликованного на сайте госзакупок. Всего на участие в аукционе было подано пять заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Ранее ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» пытался приобрести один экран с видеопроцессором за 76,4 млн руб., однако на следующий день после подписания договор с ООО «1Лед» из того же Екатеринбурга был расторгнут.

ООО «Лед комплектация» зарегистрировано в 2023 году, занимается производством диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов. По данным Rusprofile, компанией с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Валерий Гуцалюк. По итогам 2023 года компания опубликовала нулевую финансовую отчетность.

Идэль Гумеров