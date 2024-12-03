В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летнего мальчика в ДТП

В Казани по факту гибели семилетнего мальчика в ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

ДТП произошло 2 декабря около 18:30 на улице Чуйкова, когда 23-летний водитель автомобиля Haval сбил мальчика на пешеходном переходе. По предварительным данным, ребенок выбежал на переход на запрещающий сигнал светофора. Мальчик был доставлен в больницу, но скончался, не приходя в сознание.

Прокуратура Ново-Савиновского района взяла на контроль ход расследования.

Анар Зейналов