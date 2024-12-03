В Казани водитель насмерть сбил ребенка на переходе
В Казани 23-летний водитель автомобиля Haval сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу, но он скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
По данным ведомства, ДТП произошло 2 декабря около 18:30 на улице Чуйкова. Предварительно установлено, что мальчик выбежал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. Ход разбирательства находится под контролем прокуратуры города Казани.