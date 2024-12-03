В Казани водитель насмерть сбил ребенка на переходе

В Казани 23-летний водитель автомобиля Haval сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу, но он скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По данным ведомства, ДТП произошло 2 декабря около 18:30 на улице Чуйкова. Предварительно установлено, что мальчик выбежал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. Ход разбирательства находится под контролем прокуратуры города Казани.

Анар Зейналов