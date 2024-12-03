На компенсационное озеленение в Сочи направили более 200 млн рублей

В 2024 году власти Сочи направили на компенсационное озеленение города более 200 млн руб., что больше чем в пять раз превышает прошлогодний объем финансирования. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В мэрии уточнили, что в 2024 году на компенсационное озеленение направили 238 млн руб. В прошлом году – 45 млн руб. В нынешнем году компенсационное озеленение проводится за счет средств курортного сбора и бизнеса.

За год в Сочи высадили 839 деревьев, почти 3,3 тыс. кустарников и 498 пальм. В прошлом году это были 576 деревьев, около 7,2 тыс. кустарников и 83 пальмы. На химическую обработку пальм в 2024 году выделили 30 млн руб., обработали более 6,3 тыс. деревьев.

«Принципы развития Сочи как экополиса закреплены Стратегией социально-экономического развития и Генеральным планом. К 2044 году году планируется создать дополнительно 894 зеленых зон площадью 1431, 63 га. В настоящее время в Сочи 335 зеленых зон общей площадью 123,8 га», – ответили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял второе место в Краснодарском крае по объему привлеченных средств в рамках национальных проектов. В 2024 году эта сумма достигла почти 3,8 млрд руб.

Вячеслав Рыжков