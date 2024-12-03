Как платить за коммуналку выгодно

1 декабря стартовала беспрецедентная акция «Оплата ЖКУ с кешбэком». При оплате коммунальных услуг в сервисах «Уралэнергосбыт» через Систему быстрых платежей (СБП) южноуральцам зачислится кешбэк в размере 3% рублями. Деньги вернутся на банковский счет, с которого была совершена оплата, в течение одной минуты. Получить кешбэк можно за все услуги в единой квитанции (за исключением фонда капитального ремонта) – свет, отопление, вывоз мусора, а в некоторых населенных пунктах за воду, содержание жилья и ремонт.



Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Уралэнергосбыт»

Условия участия в акции:

1. Перед оплатой проверьте регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru

2. Оплатите коммунальные услуги через СБП в сервисах «Уралэнергосбыт»

Где можно оплатить коммунальные услуги с кешбэком:

в личном кабинете Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт»;

в новой версии личного кабинета и мобильного приложения Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт»;

в личном кабинете и мобильном приложении «Уралэнергосбыт»;

в мобильном приложении «Коммуналка Онлайн»;

в инфоматах.

В компании отметили преимущества СБП. Они очевидны.

«Чтобы оплатить по банковской карте, нужно для начала указать ее данные. А это время. По СБП достаточно выбрать нужный банк и перейти в приложение для оплаты. Такая форма оплаты и удобна, и выгодна клиентам», – прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Акция продлится до конца апреля 2025 года. Не упускайте возможность оплачивать коммунальные услуги с выгодой!

Сроки проведения акции с 00:00:00 по мск 01.12.2024 г. до 23:59:59 по мск 30.04.2025 г. Необходима регистрация в Программе лояльности на vamprivet.ru. Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте: vamprivet.ru. Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

ООО «Уралэнергосбыт»