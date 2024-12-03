На обслуживание бассейнов в резиденциях главы Башкирии выделят до 1,9 млн рублей
ГКУ «Хозяйственное управление №2» ищет подрядчика для обслуживания бассейнов в резиденции главы Башкирии в Подлубовском сельсовете Кармаскалинского района и в трех объектах в Октябрьском и Кировском районах Уфы, точный адрес которых не называется. Начальная цена контракта — 1,9 млн руб., средства будут выделены из республиканского бюджета.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
На протяжении 2025 года подрядчик должен будет содержать девять бассейнов.
Итоги электронного аукциона будут подведены 9 декабря.