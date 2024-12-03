В Пласте троих человек задержали за кражу на предприятии «Южуралзолота»

Сотрудники отдела МВД России по Пластовскому району поймали троих человек, подозреваемых в хищении золотосодержащего материала. Возбуждено уголовное дело по п. «в». ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), сообщает пресс-служба пластовского отдела МВД РФ.

По данным полиции, один из задержанных занимает руководящую должность на фабрике законченного цикла обработки имени Артема, которая входит в состав ПАО «Южуралзолото группа компаний». Именно на ее территории подозреваемый совместно с двумя людьми похитил золотосодержащий материал в крупном размере.

В настоящий момент следователи СО по Южноуральску СУ СК России по Челябинской области продолжают оперативно-розыскные мероприятия.