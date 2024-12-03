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Женская сборная России победила азербайджанских футболисток в Сочи

В Сочи прошел товарищеский матч между женскими сборными России и Азербайджана по футболу. Победу одержали россиянки, пишет РИА «Спорт».

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российской женской сборной. Гол на шестой минуте забила Марина Федорова.

Это уже второй матч национальных команд в рамках сбора. В первой игре победу также одержала российская сборная, гол также забила госпожа Федорова.

«Ъ-Сочи» писал, что первая игра между сборными состоялась 28 ноября, вторая — 2 декабря. Команды встретились в рамках учебно-тренировочного сбора, который завершится 3 декабря.

Ранее сборная Азербайджана встречалась с российской женской командой дважды в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2023 года. До этого россиянки дважды обыгрывали соперниц осенью 2021 года.

Вячеслав Рыжков

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