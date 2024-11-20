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Женская сборная России по футболу сыграет с Азербайджаном в Сочи

В Сочи дважды — 28 ноября и 2 декабря — встретятся женские сборные России и Азербайджана по футболу. Встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сбор будет проходить с 24 ноября по 3 декабря. Первую встречу команды проведут 28 ноября на стадионе «Фишт», вторую, 2 декабря, на тренировочной базе футбольного клуба «Сочи» в закрытом режиме. Обе игры начнутся в 17:00 по московскому времени.

Сборная Азербайджана под руководством Сиясета Аскерова занимает 75-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее она встречалась с российской женской командой дважды в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2023 года. До этого, в сентябре 2021 года, в Москве российская сборная обыграла азербайджанок со счетом 2:0, а в ноябре того же года победила соперниц в Баку — 4:0.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте построят Центр национальных сборных команд. Он появится в течение трех лет в селе Раздольном и займет 32 га территории.

Вячеслав Рыжков

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