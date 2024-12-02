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В «Сириусе» будут готовить специалистов по ремонту научного оборудования

На IV Конгрессе молодых ученых в университете «Сириус» представили новый образовательный курс по техническому обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования. Это первая программа такого рода в России, разработанная специалистами университета совместно с экспертами, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Руководитель Лабораторного комплекса университета «Сириус» Антон Чувашов рассказал о курсе на панельной дискуссии. Он подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров для центров коллективного пользования (ЦКП), которые играют ключевую роль в научных исследованиях и предоставлении услуг бизнесу.

Программа направлена на совершенствование технологических процессов ЦКП, учитывая значительное увеличение их роли. В условиях санкций и изменений рынка высокотехнологичного оборудования надежность лабораторных установок становится критически важной, отметили в «Сириусе». Курс объединяет лучшие практики по бесперебойной работе технологического оборудования.

Старт программы запланирован на апрель 2025 года, второй поток обучения пройдет в октябре того же года. Участниками станут руководители центров и ведущие специалисты-инженеры со всей страны. Обучение будет проводиться специалистами Центра по ремонту и обслуживанию высокотехнологичного оборудования, который создается на базе Инженерно-технического отдела Лабораторного комплекса университета «Сириус».

Вячеслав Рыжков

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