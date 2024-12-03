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Прокуратура защитила права беременной крановщицы в Уфе

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку ООО НПП «Спецстрой» и выявила нарушения трудового законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В марте 2024 года женщина была принята на работу машинистом крана, но в ее трудовом договоре не были указаны место работы, сроки выплаты зарплаты, условия компенсаций и стимулирующих выплат, а также режим рабочего времени. Через два месяца она подала заявление о переводе на другую работу из-за беременности, но руководство компании проигнорировало ее требования.

Прокуратура привлекла директора фирмы к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Ему назначили штраф в 20 тыс. руб. и предупреждение. Внесли представление, по которому женщине выплатили более 200 тыс. руб. за пропущенные рабочие дни.

Олег Вахитов

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