Ульяновская кальянная оштрафована за подкуп экс-депутата

Мировой судья привлек ООО «Хука», которому принадлежит лаунж-бар (кальянная) Hookah Place в Ульяновске, к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Компания оштрафована на 500 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат городской думы Ульяновска Сергей Гулькин так и не признал вины в незаконных поборах с кальянной

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Бывший депутат городской думы Ульяновска Сергей Гулькин так и не признал вины в незаконных поборах с кальянной

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Следствие установило, что владельцы указанного лаунж-бара (кальянной) Антон Чагаков и Андрей Сергеев платили бывшему депутату Ульяновской городской думы Сергею Гулькину по 30 тыс. руб. в месяц за непривлечение коммерческой фирмы к административной ответственности и непроведение полицией и прокурорами проверок в отношении нее. С декабря 2020-го по июнь 2023 года экс-парламентарий получил от указанных лиц 610 тыс. руб.

В августе 2024 года Ленинский районный суд Ульяновска приговорил Сергея Гулькина к четырем годам колонии общего режима за мошенничество с использованием служебного положения в крупном (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывший депутат не признал своей вины.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Хука с права».

Георгий Портнов