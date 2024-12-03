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Вячеслав Федорищев подал новое заявление по факту коррупции в российском футболе

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев подал новое заявление в правоохранительные органы. Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Вячеслава Федорищева, это долго обсуждалось с правоохранительными структурами и юристами в администрации губернатора. «Уверен, что наша правоохранительная система, как и наши юристы, работают таким образом, чтобы с учетом интересов проводимой проверки никого в неудобное положение из фигурантов не ставить до момента принятия каких-либо решений»,— заявил губернатор.

Вячеслав Федорищев ранее рассказал, что футбольный клуб «Крылья Советов» должен 36 млн руб. за взятки представителям судейского корпуса. По его сведениям, в коррупционных схемах участвуют около десяти команд Российской премьер-лиги (РПЛ), а объем теневого рынка достигает 500 млн руб. Информация передана в правоохранительные органы.

Андрей Сазонов

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