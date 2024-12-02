Эксперты ответили на вопросы

В Верховном суде Башкирии вчера продолжилось рассмотрение жалобы медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» и племянницы экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфы Рахимовой. В октябре Кировский райсуд Уфы оштрафовал ее на 30 тыс. руб., признав виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ в двух публикациях во «ВКонтакте». Вчера в суде допросили лингвиста и психолога из УУНиТ, после заключения которых был составлен административный протокол в отношении госпожи Рахимовой. Один из специалистов, в частности, усомнился в искренности переживаний Рауфы Рахимовой по поводу гибели российских бойцов. Госпожа Рахимова с этим выводом не согласилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова и ее адвокаты задали вопросы экспертам, чьи материалы легли в основу судебного разбирательства

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова и ее адвокаты задали вопросы экспертам, чьи материалы легли в основу судебного разбирательства

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Верховном суде Башкирии под председательством Хакима Ахмеджанова продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы Рауфы Рахимовой.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале октября Кировский райсуд Уфы признал ее виновной в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал на 30 тыс. руб. Поводом к судебным разбирательствам послужили три поста, опубликованные Рауфой Рахимовой во «ВКонтакте»: один из них был написан летом 2021 года, два других — после начала СВО. В первой публикации госпожа Рахимова, ссылаясь на статью «Пруфов», посвященную гибели одного из башкирских добровольцев в ЛНР, призвала парней не участвовать в боевых действиях. В другом посте Рауфа Рахимова привела результаты опроса о поддержке СВО, проведенного в Telegram-канале «Большой хапок» (сейчас он называется «Однажды в Башкирии», 13,9 тыс. подписчиков). Около половины участников поддержали начало спецоперации на Украине. В третьем посте госпожа Рахимова выразила сожаление по поводу гибели бойцов на СВО. В итоге первый пост, опубликованный до начала спецоперации, был исключен судом из обвинительной части.

Недавно госпожа Рахимова удалила свои страницы в соцсетях и создала новые. Административное дело она связала с критическими публикациями «Пруфов» в отношении республиканской власти.

В начале заседания капитан полиции старший инспектор отделения полиции №9 по Уфе по фамилии Бульчук, которая в августе составила протокол в отношении Рауфы Рахимовой, просила оставить в силе постановление суда первой инстанции, посчитав его обоснованным. Затем были допрошены лингвист Розалия Юсупова и психолог Эрнест Нурмухаметов из Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), проанализировавших спорные публикации.

Госпожа Юсупова, отвечая на вопросы адвоката Сергея Макаренко, пояснила, что она исследовала три публикации как «единое целое», при этом не зная, когда они были опубликованы. Говоря о постах отдельно, Розалия Юсупова отметила, что «сообщения о негативных сведениях» входят в понятие «дискредитация армии», поскольку побуждают к отказу от участия в СВО. Рауфа Рахимова тогда поинтересовалась, какое отношение к спецоперации имеет ее пост, опубликованный в 2021 году.

«Мы исследуем тексты, согласно коммуникативным ситуациям»,— начала Розалия Юсупова, но ее мягко перебил второй защитник Ильнур Салимьянов. Он сказал, что «умные слова мы услышали», но ему интересно: могут ли попасть, по ее мнению, под дискредитацию армии комментарии, опубликованные в соцсетях до начала СВО. «Все, что находится на страницах на сегодняшний день, даже если это было опубликовано какое-то время назад, исследуется с точки зрения настоящего момента»,— пояснила госпожа Юсупова.

Психолог Эрнест Нурмухаметов, отвечая на вопросы Сергея Макаренко, сообщил, что он исследовал для заключения всего две публикации: кроме той, где Рауфа Рахимова привела статистику, поскольку она ему как специалисту была неинтересна. Говоря о том, почему об этом не сказано в заключении, специалист отметил, что это необязательно. Когда к опросу приступила госпожа Рахимова, она поинтересовалась, по какой причине был сделан вывод о неискренности ее переживаний по поводу похорон участника спецоперации.

«Я вас не знаю. Я как рядовой читатель захожу на страницу ваших социальных сетей, читаю, и на меня это производит негативное впечатление. По своей природе многие люди достаточно ленивы. На это в принципе рассчитана манипуляция, то есть человек, когда говорит определенную фразу, он передает ей нужный эмоциональный окрас»,— сказал господин Нурмухаметов.

Следующее заседание пройдет 9 декабря.

Венера Хисамова