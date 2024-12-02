Семнадцатый тур
«Ахмат»—«Динамо» (М) 1:1
Самородов, 22 — Лещук, 90+6.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 12 3 2 36:10 39
2. «Краснодар» 11 5 1 34:12 38
3. «Спартак» 10 4 3 33:14 34
4. «Локомотив» 11 1 5 33:26 34
5. «Динамо» (М) 9 5 3 33:19 32
6. ЦСКА 8 4 5 27:14 28
7. «Ростов» 6 5 6 26:27 23
8. «Рубин» 6 5 6 22:24 23
9. «Акрон» 5 4 8 20:33 19
10. «Крылья Советов» 5 3 9 18:26 18
11. «Динамо» (Мх) 3 8 6 9:14 17
12. «Нижний Новгород» 4 4 9 15:31 16
13. «Химки» 3 7 7 21:31 16
14. «Факел» 2 8 7 11:24 14
15. «Ахмат» 1 7 9 15:32 10
16. «Оренбург» 1 6 11 16:32 8